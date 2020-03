[L'invité de Zinfos] Alain Armand, candidat aux municipale à Saint Denis

Le 06/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 128

Alain Armand, conseiller municipal à la mairie de Saint-Denis et candidat au fauteuil de maire dans le chef-lieu est l’invité de Zinfos.

Interrogé par Pierrot Dupuy, il fait le point sur sa campagne, "qui se passe bien, parce qu’il y vraiment une volonté de changement ,ça c’est net. Mais après il faut expliquer aux gens que si on a vraiment envie de changer, allons jusqu’au bout de la logique, parce qu’il faut en finir avec cette équipe-là qui fait tout et n’importe quoi, et qui cultive la peur, la pression, et le mensonge".



Il tire le bilan de la mandature actuelle, et reproche à Gilbert Annette un certain favoritisme dans la gestion des problèmes des Dionysiens. "Est-ce qu’on peut dire vraiment, décemment, que la ville à bouger depuis 12 ans ? Où sont les projets ? Où sont les promesses ?" dénonce Alain Armand.



Il développe ensuite les idées de son programme, notamment sur la gestion des déchets à Saint-Denis.



"Il faut absolument qu’on ait un plan gramoune efficace", explique-t-il ensuite à Pierrot Dupuy, en ajoutant qu’il souhaite voir toutes les personnes âgées isolées munie d’un téléphone.