L’opposition fait condamner la commune de Saint-Pierre

Le 10/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 197

Le tribunal administratif a rendu son jugement vendredi dernier : il condamne la commune de Saint-Pierre pour avoir refusé de mettre un local administratif à la disposition du groupe d’opposition "La République en Marche", créé en 2017.

Malgré les demandes répétées de Jean Gaël Anda depuis 2017, la commune de Saint-Pierre n’a jamais fourni de local administratif au groupe d’opposition LREM, indiquant seulement être "à la recherche d'un local qui ne serait pas trop loin de l'Hôtel de ville".



La mise à disposition de locaux et de moyens matériels dans des délais raisonnables pour les groupes d’opposition est pourtant obligatoire, et c’est ce qui a valu à la commune une condamnation par le tribunal administratif, suite au recours de Jean Gaël Anda, également candidat aux municipales de la ville de la ville du sud.



La mairie de Saint-Pierre doit ainsi verser 1000 euros à l'élu pour couvrir les frais d’avocat, et fournir un local administratif permanent au groupe dans un délai d’un mois.