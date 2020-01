L’origine des mots créoles… "Ragoulé"

Le 26/01/2020 | Par Jules Bénard | Lu 220

On sait tous ce que c’est que "ragoulé": "être écoeuré, avoir la nausée, en avoir marre"… et toutes choses du même tabac. "Mwin lé ragoulé d’sardines à force tant mwin la mange ça!"… "Mwin lé ragoulé bande tantines la roue!"… "Mwin lé ragoulé ce radio-là akoz néna rien que troudkis i causent!"… and so on…



Quant à savoir d’où ça vient, c’est une autre farine. J’ai trouvé sans faire exprès et je m’empresse de vous communiquer ma science toute neuve. Oui, neuve car c’est ce matin, en feuilletant mon Almanach Vermot que j’ai mis le doigt dessus.



Pour les grincheux: oui, je lis le Vermot et ne m’en porte pas plus mal. Y’a pas de quoi entrer à Normale Sup mais on y apprend des choses en rigolant souvent. Ça sera, de toute façon, plus drôle que les fanfaronnades du Macro(n) de service ou les stupidités de Trump !!!!!



Dans l’Est de la France, le verbe "Ragouiller" signifie, au choix, "avoir la nausée" ou "en avoir marre". D’ici qu’un de nos ancêtres soit venu d’Alsace ou de Lorraine, y’a qu’un poil. Mais nous n’en serons pour autant pas ragoulés de la quiche ou d’une belle choucroute (bien garnie, svp!) En Louisiane, ça signifie "faire un ragoût avec les restes". Bon ap’ à tous!