L'ouragan Barbara(02E) atteint le stade de cyclone très intense

Le 03/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 496

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonjour toutes et tous!

ouragan "BARBARA"

BARBARA

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

https://www.meteo974.re/Super-Hurricane-BARBARA-02E-peaking-as-a-strong-category-4-US-but-far-from-any-land_a1015.html

2019 JUILLET 03 08h15Photo saellite: l'ouragan BARBARA capturé ce matin à 4heures(Mascareignes) par un satellite de la Défense US. DMSP1: repéré le 28 Juin à un peu plus de 1200km au Nord Ouest des îles Galapagos le futura atteint le stade de cyclone intense en 4 jours et vient d'atteindre probablement son pic d'intensité comme cyclone très intense avec des rafales maximales estimées à 305km/h près de l'oeil en mer.2: il est actuellement positionné à 3375km à l'Est des îles Hawaï perdu en plein océan Pacifique.Il est prévu terminer sa course en simple perturbation tropicale dans 5 jours à 800km de l'archipel américain.3:est le second système de la saison cyclonique dans le Pacifique Nord-Est qui est le second bassin cyclonique en nombre de systèmes après le Pacifique Nord-Ouest si l'on se basse sur le découpage territorial de l'OMM.4: un cyclone comme on les "aime": puissant et assez spectaculaire sur les photos satellite mais évoluant loin de toute terre habitée.5: vous pouvez suivre ce système et les autres cyclones de l'Hémisphère Nord ici:Cheers,Patrick Hoareau.