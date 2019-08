L’usage des trottinettes sera réglementé d’ici septembre 2019

Le 12/08/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 761

Les trottinettes électriques sont un véritable phénomène de société auquel le code de la route doit désormais s’adapter. Les accidents sont de plus en plus nombreux avec une hausse de 23% de blessés en un an. Une réglementation spécifique concernant les engins de déplacement personnels (EDP) motorisés devrait voir le jour d’ici le mois de septembre avec le publication d’un décret. Elle concernera les trottinettes électriques mais aussi les monopoles, gyropodes et hoverboard.