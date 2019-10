LIVE ▶️ Emmanuel Macron est arrivé à La Réunion

Le 23/10/2019 | Par M.Abat - L.Grondin | Lu 2225

Le président de La République est arrivé à La Réunion ce mercredi 23 octobre. L’Airbus A330 de la République française a atterri à 16H45, soit avec 1 heure et 15 minutes de retard sur le programme initial.



Le président, accompagné de plusieurs ministres, sera accueilli comme le veut le protocole, avec les honneurs militaires sur le tarmac de l'aéroport Roland Garros. Emmanuel Macron assistera ensuite à un accueil républicain, avant une première prise de parole, à suivre en direct sur Zinfos974.



Le chef d'Etat se rendra ensuite directement au monument aux morts de Saint-Denis, place de la Victoire, pour un dépôt de gerbe, avant de poursuivre son programme au salon NXSE à la Nordev.



Suivez son arrivée en direct :

"Je veux dire aux Réunionnais et aux Réunionnaises que nous allons continuer à agir fortement et avec coeur, pour améliorer la vie au quotidienNous sommes sur le territoire qui est parmi les premiers bénéficiaires du plan pauvreté, je pense aux petits-déjeuners dans les écoles, du dédoublement des classes.Il sévit sur ce territoire un taux de chômage qui est inacceptableIl y a eu lors de la crise des gilets jaunes, la plus grande colère qui s’est exprimée (au niveau national, ndlr). Cette colère, elle avait des explications, ce sont les difficultés du quotidien. Je voudrai dire aux Réunionnais que le gouvernement est engagé. Ça ne se fera pas en un jour mais vous pouvez compter sur mon attachement pour ce bout de France. Et je suis attaché à ce que chacun y vive mieux. J’aurai l’occasion d’y revenir."