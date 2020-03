[LIVE] Coronavirus : Nouveau point de situation à la préfecture

Le 04/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1139

Afin d’informer au mieux les Réunionnais sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus, la préfecture fait à nouveau le point sur la situation ce mercredi.

Aucun cas avéré de coronavirus n'a encore été enregistré sur notre île, et les tests qui ont pu être réalisés au CHU ces trois derniers jours sont revenus négatifs.



Pour autant les autorités se préparent à une étape "que nous allons probablement franchir": si La Réunion est déjà prête à accueillir de cas isolés, l'Agence Régionale de Santé se prépare désormais à une prise en charge beaucoup plus générale.



"Dès vendredi, l'ARS va préparer avec le CHU le principe d’une équipe mobile, composée d'un médecin et d'une infirmière, et anticiper les renforts de moyens humains qui seront à un moment donné incontournables" a indiqué la directrice de l'ARS. Plusieurs réunions sont notamment prévues la semaine prochaine avec les médecins libéraux de toute l'île.



L'ARS annonce également qu'une quantité d'appoints de masques chirurgicaux sera mise à disposition des médecins. Des affiches rappelant les gestes-barrières pour empêcher la propagation de la maladie seront également distribuées avant lundi dans tous les cabinets de médecine afin de sensibiliser les patients.



Enfin, l'Agence Régionale de Santé va désormais communiquer également sur les réseaux sociaux. Une première pour l'ARS qui devrait permettre le partage massif des informations et des mesures de précautions.



La préfecture rappelle qu'il n'est pas possible de tester des personnes qui ne présentent pas de symptômes de la maladie, c'est pourquoi il est impossible d'instaurer un contrôle systématique à l'arrivée de voyageurs.



Le rectorat se prépare au retour des vacances scolaires



Les vacances scolaires débutent samedi prochain, et plusieurs élèves réunionnais partiront en vacances hors département. C'est pourquoi le rectorat demande aux parents d'élèves d'informer les chefs d'établissement sur les destinations visitées, afin de mieux évaluer le risque de contamination. Cette demande n'est pas obligatoire.



D'autre part, l'ARS rappelle qu'il est de toute façon recommandé de rester confiné chez soi pour une période de 14 jours si l'on revient d'une zone à risques, et ce, même si l'on ne présente aucun symptôme.





La Réunion au stade 1 de l'épidémie





Alors que la métropole est au stade 2 de l'alerte épidémiologique, notre département lui est toujours au stade 1.



Dans l'hexagone 212 cas ont été confirmés depuis le début de l’épidémie, dont 12 guérisons et 4 décès, comme le rappelait hier le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.



Les autorités assurent que les établissements de santé sont tout à fait prêts en cas de passage en stade 2. D'autant que la majorité des cas de coronavirus présentent une forme bénigne de la maladie, qui peut être prise en charge à domicile. La préfecture et l'ARS se veulent rassurantes: les hôpitaux pourront accueillir tous les malades si le coronavirus arrivait sur notre territoire.