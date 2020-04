LIVE VIDEO Covid-19 : Les annonces d'Emmanuel Macron

Le 13/04/2020 | Par LG | Lu 1971

Quatre semaines jours pour jour après son allocution pour décréter le confinement de la population, le président de la République s’adresse une nouvelle fois aux Français ce lundi soir.

Le chef de l’Etat s’exprime pour la quatrième fois depuis la crise sanitaire du coronavirus. Emmanuel Macron prend la parole à 20h02 précisément afin de laisser le temps aux Français d'applaudir, comme chaque soir à 20 heures depuis le début du confinement, tout le personnel soignant et ceux qui continuent à travailler pour permettre à la vie du pays de se poursuivre.



Le président de la République doit annoncer la nouvelle date fixée pour la fin du confinement.



Rappelons que la première date avait été fixée le 17 mars pour "quinze jours au moins", avant que cette période ne soit prolongée jusqu’au mardi 14 avril.



Le chef de l’Etat devrait également s'exprimer plus globalement sur la gestion de la crise, sur le plan sanitaire évidemment mais aussi sur ses conséquences économiques.



Le retour à la normale demeure suspendu aux moyens dont dispose le système de santé français pour un déconfinement sans risque de voir une deuxième vague épidémique surgir. Là aussi, des précisions sont attendues, alors que le chef de l'Etat est guidé, dans ses choix, par l'avis du conseil scientifique Covid-19 présidé par Jean-François Delfraissy.



Le président de la République devrait aussi offrir une perspective claire pour des domaines bien précis comme celui du calendrier scolaire.



Aux Etats-Unis par exemple, la ville de New York a décidé que ses écoles ne rouvriraient qu'à la rentrée de septembre. En prend-t-on le chemin en France ? Réponse dans quelques minutes.