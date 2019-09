[LIVE VIDEO] Le pape François se rend au sanctuaire du Père Laval

Le 09/09/2019

Le Pape François poursuit sa visite à l’île Maurice ce lundi 9 septembre en se rendant au sanctuaire du père Laval pour une visite privée. Il rendra ainsi hommage à une figure hautement révérée parmi toute la population, bien au-delà de la seule communauté catholique.



Chaque année le 9 septembre, les fidèles mauriciens effectuent un pèlerinage au sanctuaire de la Sainte-Croix pour prier sur la tombe du bienheureux père Jacques-Désiré Laval. Mais cette année, cet hommage a eu lieu ce samedi 7 et ce dimanche 8 septembre pour permettre la visite du Saint Père.



Le père Jacques-Désiré Laval, né le 18 septembre 1803 dans le petit village normand de Croth, en France, est arrivé à Maurice en 1841 après avoir passé un doctorat en médecine et avoir été curé de campagne dans une petite paroisse de Normandie.

Il entre dans la Congrégation des Pères du Saint Esprit, est ordonné prêtre en 1838 et envoyé à l'île Maurice en 1841 où il avait reçu pour mission d'évangéliser les esclaves et les affranchis. Surnommé l'apôtre des Noirs, le père Laval eut une vie de compassion et de service auprès des plus pauvres et de ceux qui étaient rejetés. Aujourd’hui, il est pour tout le pays le symbole de l’unité mauricienne. Le Père Laval a été déclaré bienheureux par le Pape Jean-Paul II le 29 avril 1979.Vénéré à l'Ile Maurice, son action est aussi saluée en France où les Mauriciens y habitant se réunissent chaque année à Pinterville dans l’Eure, avec des chrétiens normands, pour le prier et demander son intercession. Ce rendez-vous aura lieu cette année le 15 septembre dans le département de l’Eure.