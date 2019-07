LREM 974 cherche ses candidats pour les municipales de 2020

Le 07/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 289

Le parti du président Macron s’apprête à lancer une grande campagne de communication pour « inciter les citoyens à s’engager en tant que bénévole ou colistier » voire même tête de liste. C’est ce qu’indique le référent territorial Farid Mangrolia dans un communiqué de presse. Une aubaine pour ceux qui voudraient se lancer en politique. S’il affirme vouloir ainsi donner à la société civile toute sa place dans le débat politique, les « marcheurs » pourraient en réalité avoir du mal à recruter en vue des municipales. D’autant qu'aucun nom n'a encore été dévoilé par le parti pour les communes de La Réunion.

Communiqué de Farid Mangrolia - LREM



Les Référents de toute la France étaient regroupés les 28, 29 et 30 juin par département à Paris, pour le séminaire des Référents de La République En Marche ! En vue des Municipales de 2020.

Cette réunion générale s’inscrit dans la bienveillance, l’inclusion et le rassemblement autour des valeurs progressistes.



Plusieurs points ont été abordés, les principales étant de donner à la société civile toute sa place dans le débat politique, le renouvellement des visages, la parité, la probité, la capacité à s’élargir et fédérer le plus largement possible.



Une grande campagne de communication est prévue en ce sens, afin d'inciter les citoyens à s’engager en tant que bénévole ou colistier sur les listes progressistes pour les prochaines échéances.



Dans le cadre du scrutin municipal de 2020, La République En Marche donnera la possibilité à chaque citoyen de devenir acteur de la vie publique locale. Que vous souhaitiez prendre part à une liste ou être membre actif de la campagne, nous vous mettrons en relation avec nos équipes locales.



Ensemble, nous construirons un projet en faveur de nos territoires, un projet inspiré par les attentes de chacun et porté par des acteurs engagés ! Tous engagés !

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent à LaREM pour remplir cette mission. LaREM souhaite encourager tout citoyen, même non adhérent d’un mouvement politique, à prendre part à l’action publique.



Pour rappel, ce questionnaire présent sur le site ne sert pas à candidater pour être tête de liste. Si vous souhaitez candidater pour être tête de liste, vous trouverez les modalités dans la circulaire des municipales.

Les candidatures doivent être transmises aux Commissions Départementales d'Investitures, présidé par le référent Farid Mangrolia.



Les candidatures sont par ailleurs prises en compte jusqu'à validation par le Bureau Exécutif de LaREM d'une investiture ou d'un soutien sur cette commune. La liste, régulièrement mise à jour, est disponible sur internet.



Pour déposer une candidature en tant que colistier rendez-vous sur :

www.en-marche.fr/2020



Stanislas GUERINI : "Ravi de retrouver nos référents pour un séminaire. Réforme des statuts du mouvement, campus des territoires, élections municipales. De nombreux projets nous attendent dans les prochains mois. C’est ensemble que nous réussirons".



Marlène SCHIAPPA: "Plus nous serons nombreuses, plus nous aurons le pouvoir de changer les choses !"

Farid Mangrolia

Référent Territorial