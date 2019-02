LREM désigne son référent à Cilaos: Cédric Payet

Le 26/02/2019 | Par La République En Marche 974 | Lu 71

Dans un communiqué reproduit ci-dessous, LREM de La Réunion désigne son référent à Cilaos.

L’équipe départementale La République En Marche à La Réunion et son référent sont fiers d’officialiser la nomination de Cédric Payet, militant engagé de la 1ére heure.



Il aura pour priorité l’accompagnement du Grand Débat National sur Cilaos, la campagne des Européennes pour logiquement poursuivre sur les Municipales de 2020.



Cédric a à cœur de porter les idées et valeurs du mouvement et il a notre entière confiance.



La République En Marche 974