La CAF de La Réunion étend la liste des parents concernés par l’offre d’accueil d’urgence

Le 26/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 4636

A la demande du préfet, la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion étend de manière dérogatoire la liste des parents concernés par l’offre d’accueil d’urgence de la petite enfance (0 à 6 ans). Ainsi, la liste initiale des publics prioritaires est étendue aux personnes nécessaires à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation :

- Forces de police et de gendarmerie

- Pompiers

- Services publics de transport, d’eau, d’énergie et de gestion des déchets

- Distribution et commerces alimentaires autorisés

- Stations-services

- Bureaux de tabac/presse

- Caisses de Sécurité Sociale (CAF/CGSS) et Pôle Emploi

- Education Nationale

- Banques et assurances

- Hôtellerie et hébergement similaire

- Entretien, réparation, équipement de véhicules automobiles et d’engins agricoles

- Réparation d’ordinateurs, périphériques et d’équipements domestiques et de communication

- Blanchisseries/teintureries

- Services funéraires

- Autres services autorisés à recevoir du public



• La CAF de la Réunion rappelle également que les micro-crèches financées par la Prestation de Service Unique, peuvent accueillir, en plus de leur public habituel, les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.



La liste des structures volontaires restant ouvertes :

- Les parents concernés peuvent contacter directement les crèches et micro-crèches ouvertes dont la liste et les coordonnées sont consultables sur le site internet caf.fr



- Les places seront, si besoin, repriorisées pour les personnels soignants qui en exprimeraient le besoin (principe de réversibilité),



- Les gestionnaires de ces structures, sous la supervision de la Caf, veillent au respect des conditions d’admission : contrôle des pièces justificatives (carte professionnelle, bulletin de paye...), application des règles de l’accueil d’urgence et du financement au titre de la PSU,



- Les gestionnaires s’inscrivent dans le cadre des modalités d’accueil existantes (10 enfants maximum) et du strict respect des normes en vigueur et des consignes sanitaires.