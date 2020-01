La CAF ne peut recevoir le public ayant pris rendez-vous, pour cause de panne internet

Le 22/01/2020 | Par B.A | Lu 650

La Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion rencontre une panne informatique, du fait de la rupture du câble SAFE. L'accueil, physique comme téléphonique, est fermé ce jour, en l'attente de la réparation. Les espaces multi-services demeurent ouverts, ainsi que les accueils Mobi'Caf, mais seulement pour des renseignements généraux et le dépôt de pièces. Le détail ci-dessous, dans le communiqué intégral.

La Caf informe ses usagers, que suite à un incident informatique majeur et indépendant de sa volonté (câbles sous-marins), son activité ne peut être réalisée dans des conditions optimales.



Des contacts ont été pris ce jour avec notre prestataire pour la mise en place des solutions techniques nécessaires au rétablissement du réseau dans les meilleurs délais.



Les personnels de la Caf sont mobilisés prioritairement sur le traitement des dossiers.



Notre activité d’accueil physique et téléphonique reste impactée pour la journée du 22 janvier 2020 :



- Les accueils sur rendez-vous sont annulés et les allocataires ayant un rendez-vous seront contactés directement par nos services, pour la prise d’un nouveau rendez-vous.



- Notre accueil téléphonique reste également fermé.



Nos accueils Mobi’Caf sont maintenus, pour la journée du 22 janvier 2020 :



- 9h00 – 11h00 : Cilaos, Palmiste rouge, Chemin Palmiste près de la mairie annexe

- 9h00 – 11h30 : Plaine des Palmistes, Quartier du Bras des Calumets, Rue de la République

- 13h00 – 15h00 : Saint-Benoît, Espace près du case de L'Abondance, 22 chemin Véry

- 13h00 -15h00, Etang Saint-Leu, Parking maison de quartier 109, chemin DIALE



Nos espaces multi- services de Sainte-Marie, Saint-Benoît, Saint-Pierre (Ravine Blanche), Saint-Joseph, Saint-Louis et Saint-Paul restent ouverts pour des informations générales et le dépôt de pièces.



La Caf reste accessible sur caf.fr



Des informations sur l’évolution de la situation seront postées sur notre page Facebook et sur le Caf.fr.