La CASUD et Pôle Emploi s'engagent pour faciliter la reconversion des agents PEC

Le 10/05/2019 | Par CASUD | Lu 108

La CASUD et les services du Pôle Emploi du Tampon s'engagent pour l'emploi dans le cadre de la Semaine Nationale des Métiers du Numérique (du 25 février au 1er mars 2019).



Ainsi ce ne sont pas moins de 30 agents en contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) des services Transports et Environnement de la CASUD qui ont été formés par 6 agents du Pôle Emploi du Tampon, dans les locaux de la CASUD, ce mardi 26 février, à l'utilisation des outils numériques (tablettes, téléphones portables, ordinateurs, etc...).



Parmi les nombreux objectifs de cette formation : faire en sorte que ces agents puissent, à l'issue de leur contrat, notamment rechercher efficacement des offres d'emploi en ligne, mettre à jour leur dossier Pôle Emploi, connaître et utiliser les applications numériques de Pôle Emploi et de ses partenaires afin de retrouver au plus vite un emploi.