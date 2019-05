La CFDT attristée du décès de Joachim Maillot

C’est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que la CFDT Réunion vient d’apprendre le décès de Joachim Maillot.



Joachim a été Secrétaire Général de la CFDT de 1979 à 1987 et de 1988 à 1991.



Homme de convictions et de dialogue, il a consacré l’essentiel de sa vie à la défense et à l’amélioration des conditions des salariés de la Réunion.



Il a été au cœur des luttes et entre autres, l’artisan de l’extension de l’assurance chômage dans notre département.



En interne, il a été l’initiateur du prélèvement automatique des cotisations (PAC) et soucieux de l’émancipation des salariés, il a créé notre centre de formation qui à ce jour continue à responsabiliser les salariés.



Tout ce travail a contribué à faire de la CFDT Réunion la 1ère Organisation Syndicale de l’île et il en était très fier.



Le vide laissé par sa disparition attriste l’ensemble de l’Organisation. La CFDT Réunion s’associe pleinement à la douleur de sa famille et présente à ses proches plus particulièrement, à sa femme et à ses enfants, ses sincères condoléances.