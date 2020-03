La CFTC CHU Sud réclame la mise à disposition du gymnase Nelson-Mandela pour le dépistage du covid

Le 26/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 928

"Nous nous inclinons devant leur engagement et leur dévouement". La section syndicale CFTC du CHU Sud salue la mobilisation de tout le personnel de l’île.



Dans un communiqué, le syndicat demande à la direction de faire respecter les différents protocoles mis en place par la cellule de crise, notamment pour les personnes revenant de voyage.



La CFTC CHU Sud réclame la mise à disposition du gymnase Nelson-Mandela ainsi que le redémarrage du laboratoire de biologie moléculaire sur le site de Saint-Pierre. Des mesures qui permettront "un diagnostic beaucoup plus rapide" du coronavirus et de pouvoir isoler les personnes plus rapidement estime la cellule syndicale.