La CGTR Métallurgie dénonce une "nouvelle incohérence" et un "danger meurtrier"

Le 13/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 141

La CGTR Métallurgie demande l’arrêt immédiat de toutes les entreprises dont les productions ne sont pas vitales dans la période à la population. Le communiqué de Jacques Bhugon, secrétaire général :

La Fédération CGTR Métallurgie et des services de l’Automobile souhaite tout d’abord saluer l’engagement de nos médecins, infirmiers et plus largement de tous les personnels soignants qui dans des conditions particulièrement difficiles et après 30 ans de démantèlement de l’hôpital public, sont en première ligne à cette crise sanitaire d’une ampleur inédite pour notre pays dans son histoire contemporaine.



Nous souhaitons aussi à la veille de ce 1er Mai, mettre à l’honneur tous les salariés : caissières, agents de nettoyages, les éboueurs les agents de sécurité, agents d’EDF ; les chauffeurs livreurs, mécaniciens etc… qui servent quotidiennement la population pour ses besoins vitaux.



Nous pensons également aux familles des victimes de ce virus et à tous les malades qui luttent actuellement pour leur survie.



La situation est grave, l’épidémie progresse à travers tout le pays. Notre région également est touché et les pays voisins aussi.



Pour casser la propagation du virus le gouvernement a pris la juste décision d’un plan général de confinement mais dans le même temps encourage des milliers salariés qui ne peuvent pas télétravailler à se rendre sur leurs lieux de travail.



Pour notre Fédération il y’a là une nouvelle incohérence et surtout un grave danger meurtrier !



Dans certaines entreprises nous constatons que des salariés sont obligés de se rendre dans leurs entreprises. Or, d’une part dans bien des cas la santé de ces salariés n’est pas assurée, notamment par l’absence de moyens de protections, qui font également cruellement défaut à nos soignants par exemple. De l’autre nous constatons que des entreprises sont encore ouvertes alors qu’elles ne produisent pas pour la plupart, des biens actuellement vitaux pour la population.



Nous demandons l’arrêt immédiat de toutes les entreprises dont les productions ne sont pas vitales dans la période à la population.



Quant au gouvernement plutôt que de donner une prime de 1000 ou 2000 euros dans le cadre de la prime dite MACRON aux salariés volontaires pour travailler au péril de leur vie, mais aussi au péril de celle de leurs familles et de la population, il ferait mieux de leur donner des masques, du gel et des respirateurs.



Les semaines et les mois qui viennent vont être difficiles…. D’ores et déjà les conséquences sanitaires, sociales et économiques seront sans précédents depuis la 2ème guerre mondiale.



Dès maintenant notre organisation demande pour les salariés, les chômeurs, les étudiants et retraités le report des loyers, crédits, factures d’eau, d’électricité etc.



Notre pays entre dans l’inconnu. Quand nous serons au lendemain de cette crise nous ne pourrons pas nous dispenser d’une réflexion globale sur notre mode de vie et de société économique. Le virus tue ! L’Austérité aussi !



Jacques BHUGON

Secrétaire Général CGTR Métallurgie