La CILAM mise en demeure

Le 29/08/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 1204

La CILAM, qui fabrique yaourts et jus de fruits (marques Diégo, Réa, Lovelac,...), est mise en demeure de respecter les prescriptions environnementales de son site de production situé dans la zone industrielle N°2 de Saint-Pierre.

La CILAM (Compagnie Laitière des Mascareignes) est rappelée à l’ordre par les services de la préfecture. Une inspection du site de Saint-Pierre a révélé que l’exploitant allait au-delà des autorisations de prélèvement de la ressource en eau ainsi que des volumes de rejets d'eaux usées vers la station d’épuration.



Selon le rapport de l’inspection des installations classées, l’exploitant ne respecte pas plusieurs dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 août 2011.



L’inspection des installations classées a constaté, lors de sa visite du 12 juin 2019, que la CILAM "ne respecte pas les volumes maximum de prélèvement d’eau* et de déversement d’eaux usées après traitement, ainsi que les dispositions relatives au traitement des eaux susceptibles d’être polluées."



La DEAL ajoute que "les non-conformités relevées sont de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, au code de l’environnement". L’exploitant a tenté de rassurer les agents de la DEAL, ce qui a conduit les services préfectoraux à amender son rapport d’inspection initial. "Néanmoins, écrit la préfecture, la fréquence et l’importance des dépassements des flux maximaux de rejets aqueux ne peuvent être considérées comme ponctuelles et sans conséquences sur le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées collective réceptrice."



Faute de mise en conformité suite à cette mise en demeure, la CILAM s’expose à des sanctions administratives, indépendamment des poursuites pénales qui pourront être engagées.





* forage CILAM : débit maximal journalier 1000m3, eau de SAPHIR : débit maximal journalier 110m3, eau de CGE : débit maximal journalier 80 m3