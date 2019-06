La CIREST a doublé en 20 ans le nombre d'euthanasies d'animaux

Le 29/06/2019 | Par Marine Abat | Lu 322

dénonce Astrid Puissant, la présidente de Droit de Cité dont le refuge est installé à Saint-Benoît depuis plus de vingt ans. Outre l'absence de financement de places refuges, l’absence de convention de passage en refuge avec l'Arche de Noé est aussi déplorée.

adressée au président de la CIREST, l'association fustige notamment le programme de la collectivité qui a conduit en 20 ans à

Le tout

A côté des euthanasies massives dont le coût se chiffre selon elle en millions d'euros, Droit de Cité regrette le faible montant consacré au programme de stérilisation subventionnée,

.

Privée jusqu'alors de financements de la part de l'intercommunalité, l'association compte d'ailleurs lui présenter une démarche de subvention d’investissement dès lors que le refuge répondra aux normes en vigueur pour ce type d’installation.



Une attente qu'elle juge

.

"en adoptant le principe du 'tout-fourrière' sans places refuges adossées, prenant ainsi le contre-pied des préconisations de l’AFIRAC et du Comité de Pilotage du Plan de Lutte contre l’errance","doubler le nombre d’euthanasies animales par habitant (une euthanasie pour 153 habitants en 1998 contre une euthanasie pour 87 habitants en 2015)"."dans le cadre d’une politique de gestion de l’errance économiquement contestable et sanctionnable d’inefficacité puisqu’elle n’a pas atteint son objectif premier : diminuer l’errance animale à La Réunion"."alors que 70 % des foyers fiscaux sont non imposables et donc éligibles au programme de stérilisation subventionnée""d’autant plus légitime qu’il n’existe à ce jour dans l’Est aucun refuge intercommunal à la différence des refuges SPA de Sainte-Marie, du Tampon et de Saint-Pierre, mis gracieusement à la disposition de ces dernières, et c’est tant mieux pour les animaux, par leurs collectivités respectives (CINOR, CIVIS et CASUD)"