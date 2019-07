Développer l’emploi, soutenir l’innovation, attirer et développer le territoire, simplifier les procédures

La CPME rencontre les entrepreneurs de l’Ouest au TCO

Le 05/07/2019 | Par TCO | Lu 67

C’est au TCO que le président de la CPME (La confédération des PME), M. Eric Leung, a souhaité inviter les chefs d’entreprise de la côte Ouest, mercredi dernier. Cela montre le rôle prépondérant de la communauté d’agglomération dans le domaine.





Les “Rencontres entrepreneuriales de proximité” de la CPME, c’est un événement réservé aux acteurs économiques réunionnais animés par la performance et la réussite au quotidien.A cette occasion, les chefs d’entreprise ont pu échanger sur les sujets qui les concernent, poser leurs questions et créer de nouvelles opportunités avec leurs confrères. Mercredi, ils étaient plus d’une soixantaine à avoir répondu présents.Le président du TCO a profité de cet auditoire pour rappeler les grands enjeux économiques de l’Ouest et les actions engagées par l’agglomération pour soutenir l’activité économique du territoire.

Par ailleurs, le TCO a été identifié comme « Territoire d’industrie ». Ce projet sur la conquête de l’écosystème industriel du territoire se donne 4 axes de progrès : recruter, innover, attirer, simplifier.Le TCO, c’est aussi l’Ecocité insulaire et tropicale, véritable cœur d’agglomération pour notre territoire, notamment sur les communes du Port, de Saint-Paul et de la Possession. Notre Ecocité est ambitieuse car innovante, durable, intelligente. Ce très grand projet urbains’appuie sur 6 axes stratégiques : ville des proximités (avec un potentiel de 35 000 logements à horizon 2035), ville solidaire moteur du développement économique, ville mobile et accessible, ville ludique et attractive, ville jardin, et ville économe et résiliente.Cela pourrait représenter pour vous des opportunités de marché ou de zones d’accueil.