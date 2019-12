La Casud investit 300 000 euros dans les Sciences de l'Homme et de l'Environnement

Le 13/12/2019 | Par PB | Lu 153

L'Université de La Réunion entend s’adapter aux besoins de son territoire et la Casud l’y aider. Ce vendredi, Frédéric Miranville, le président de l’institution et Jacquet Hoarau, représentant l’intercommunalité, ont signé un accord-cadre fixant un investissement de 100 000 euros sur trois ans. Une subvention octroyée à l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement (SHE) du campus du Tampon pour l’achat notamment de matériels pédagogiques tels que des capteurs de mesure.



Avec de nouvelles formations qui vont s’ouvrir en 2020-2024 ayant pour "axe d’étude le traitement des déchets, de l’eau ou encore les sciences du bâtiment, cette subvention va permettre de renforcer le plateau technique pour les étudiants", s’est réjoui Dominique Morau, doyen de l’UFR Sciences de l’Homme et de l’Environnement.



4 000 étudiants évoluent aujourd'hui au sein du campus du Tampon, "une fierté et une réussite chères au président André Thien Ah Koon", a rappelé Jacquet Hoarau qui espère accueillir des stagiaires de ces filières au sein de la collectivité dans un esprit de partage des "techniques et des travaux de recherche".



Les enjeux face au changement climatique sont importants et l’Université "s’implique fortement pour proposer une expertise de haut niveau pour atténuer ses effets sur le territoire ", a précisé Frédéric Miranville.



"L’UFR SHE s’investit totalement dans le volet prévention. À savoir mettre en place des outils de réduction des émissions de carbone et de l’impact des activités humaines", a ajouté Jean-Claude Gatina, directeur du Département SHE.