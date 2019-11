La Censure

Le 12/11/2019 | Par IXE | Lu 100

J'ai trouvé une jolie définition sur Wikipédia: " limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun". Il apparaît que son auteur a bien pesé chaque mot pour décrire cette expression.



En France, ce procédé est renforcé par le biais de dispositifs plus ou moins légaux, destinés à taire l'opinion jugée non conforme à la norme en vigueur. Un nombre croissant de sites Internet sont ainsi rendus inaccessibles aux utilisateurs nationaux, les médias s'imposent une politique éditorialiste, certaines appréciations sont plus ou moins tolérées. Mais la censure concerne tous les aspects de notre vie.



La science elle-même n'y échappe pas. Galilée était convaincu que la Terre tournait autour du soleil, à une époque où il était dangereux de contredire les maîtres autoproclamés de l'expression publique.



L'Histoire n'a pas retenu l'origine du procédé. La sphère familiale nous indique toutefois qu'il apparaît lorqu'une forme d'autorité vient signifier à l'enfant comment se taire afin de ne pas perturber un ordre établi.



Il me semble alors que la censure naît de la confrontation d'une liberté à ce qui menace son expression.



"Cordialement"



(Serai-je censuré ?)