La Chambre d'agriculture alerte sur l'envoi de mails frauduleux

Le 15/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 178

Attention aux arnaques ! C'est le message lancé par la Chambre d'agriculture de La Réunion suite à l'envoi de mails frauduleux à destination des exploitants agricoles. En effet, ces derniers reçoivent depuis plusieurs jours des mails estampillés "Finances Publiques" et intitulé "Avis de remboursement" de la part d'un pseudo conciliateur fiscal qui propose un remboursement.



"Ce mail est faux et relève de l'arnaque", alerte la chambre verte, qui demande à ses ressortissants de ne surtout pas y donner suite et de se rapprocher de son conseiller et/ou de votre centre référent d'imposition.



"La Chambre se réserve le droit de donner suite à cette affaire", prévient-t-elle. En cas de doute, les ressortissants de la Chambre d'agriculture peuvent appeler cette dernière au 0262 94 25 94