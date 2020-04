La Chambre d’agriculture remercie la préfecture et les maires

Le 01/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 199

Avec la fermeture des marchés traditionnels, les agriculteurs péi craignaient de ne pas pouvoir écouler leurs productions et se retrouver dans des situations délicates. Mais la réactivité des élus et de l’État a permis de trouver des solutions pour maintenir l’activité.

C’est dans un communiqué que Frédéric Vienne, président de la Chambre d’agriculture, a remercié le préfet et les maires pour leurs actions en faveur des agriculteurs. Privés des principaux dispositifs de vente directe matérialisés, ces derniers craignaient de se retrouver avec leurs stocks sur les bras et de subir de lourdes pertes.



La réaction des élus en faveur des agriculteurs a été rapide et efficace. Les marchés de producteurs à effectifs réduits et à sécurité maximale ont vu le jour depuis le week-end dernier avec un succès inattendu. En parallèle, des communes ont su innover, toujours sur initiative de la Chambre, en lançant un système de drives ou encore de portages de paniers à domicile. Depuis ce mercredi, une configuration en micromarchés correspondant aux quartiers du chef-lieu a également vu le jour.



Des solutions qui sont peut-être appelées à durer au vu de leurs succès. Le monde agricole de La Réunion peut donc respirer, ce qui est un luxe en cette période.