La Chambre de métiers d'attaque pour 2020

Le 24/01/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 423

"On a jamais autant eu d'évolutions dans le réseau des Chambres de métiers que lors de ces deux dernières années". Et du travail, Bernard Picardo en a eu depuis sa réélection à la tête de la CDMA locale en 2016.



À l'occasion de ses voeux à la presse, le président de la chambre consulaire en a profité pour tirer le bilan de l'année écoulée. Pour cette année, et avec un budget qu'il qualifie "d'offensif", qui permettra notamment à la Chambre d'entamer les travaux de rénovation de son siège dionysien, Bernard Picardo souhaite promouvoir encore plus de proximité envers les entreprises artisanales.