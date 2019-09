La Cirest et ses partenaires rencontrent le monde économique de la micro-région Est

Le 02/09/2019 | Par CIREST | Lu 116



Ils étaient environ 200 chefs d’entreprises ou entrepreneurs à répondre à l’invitation de la Cirest, de la Région et de l’Etat pour le premier Afterwork Business organisé à la salle EOS, à Saint-André.



Ce premier Afterwork Business, initié par la Cirest, la Région et l’Etat est une des premières actions concrètes de la convention qui vient d’être signée entre la Région et la Cirest concernant le Pacte régional d’investissement dans les compétences. L’occasion pour les organisateurs et les partenaires, tels que Pôle Emploi, la Mission Locale Est, les chambres consulaires et les acteurs de l’insertion de

présenter aux entreprises de la micro-région Est les différents dispositifs existants afin de faciliter l’embauche locale.



Les opérateurs de saisissent ainsi de l’opportunité du Pacte national et de sa déclinaison locale pour valoriser, voire tout simplement prendre le temps d’expliquer, les dispositifs existants et leurs avantages.



Certains dispositifs sont malheureusement peu ou pas suffisamment connus par les entreprises. Aussi, l’idée de cette première rencontre interprofessionnelle entre la Cirest, ses partenaires et le monde économique est de pallier à ce déficit d’information en proposant des ateliers de présentation de quelques dispositifs tels que l’Emploi franc, l’apprentissage, le dispositif d’insertion Gadiamb, le Pacte d’Investissement dans les compétences et la Zone Franche Urbaine.



Munis d’un bracelet de couleurs différentes, les participants ont été répartis en 5 groupes. Les groupes constitués ont ainsi pu profiter chacun d’une présentation d’une dizaine de minutes des dispositifs proposés par les partenaires.



Un premier rendez-vous entre la Cirest, les partenaires institutionnels, les chefs d’entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs de l’Est qui donnera lieu à d’autres rencontres et d’autres échanges sur des thématiques dédiées ou sur la présentation d’autres outils pour permettre aux entreprises d’embaucher et de développer leurs activités.