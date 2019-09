La FDSEA réagit à la condamnation des planteurs

Le 13/09/2019

Ce vendredi 13 septembre, cinq planteurs étaient jugés pour des violences envers des agents de Téréos, durant un conflit social entre agriculteurs et sucrier. La FDSEA réagit (dans un communiqué ci-dessous) aux condamnations à de la prison ferme et avec sursis des accusés, estimant qu'il s'agit du "combat du puissant contre les faibles", et assurant que son président, condamné à 10 mois de prison ferme, demeure à la tête du syndicat de planteurs.