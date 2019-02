La FEDOM et LADOM, ensemble pour favoriser l’emploi des jeunes ultramarins

Le 28/02/2019

La FEDOM et LADOM renouvellent leur partenariat. Le communiqué :

La FEDOM et LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) renouvellent leur partenariat ce mardi 26 février 2019 à Paris, dont l’objectif est de favoriser l’emploi des jeunes ultramarins.



Initié en 2014, ce partenariat qui comporte plusieurs volets dont la mise en relation des entreprises avec les demandeurs d’emploi via LADOM, a permis le recrutement de nombreux jeunes, notamment dans le secteur sanitaire et social.



En renouvelant leur coopération, la FEDOM et LADOM espèrent permettre aux entreprises ultramarines de trouver les ressources humaines dont elles ont besoin et aux jeunes formés par LADOM de trouver un emploi pérenne dans les outre-mer.



La FEDOM qui rassemble et représente l’ensemble des acteurs économiques de l’outre-mer Français, s’engage via cette convention à analyser les réels besoins en main d’œuvre dans les domaines professionnels de ses adhérents et à promouvoir via ses canaux de communication les candidats originaires des collectivités d’outre-mer, dont les profils lui seront adressés par LADOM.