La Fédération des Médecins de France Réunion accuse Cyrille Melchior de favoritisme

Le 11/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2380

Selon la Fédération des Médecins de France (FMF) Réunion estime que le président du Conseil Départemental fait du favoritisme. Selon eux, il privilégie les médecins membres de l’Océan Indien Innovation Santé (OIIS) dans la répartition des dons.







Une nouvelle qui risque de faire l’effet d’une bombe au palais de la Source. Cyrille Melchior est accusé de plusieurs irrégularités par la FMF. La cause de cette charge : la distribution de dons uniquement en direction des médecins membres de l’OIIS. Un scandale pour la Fédération à l’heure où tous les professionnels de santé manquent de matériels de protection.



La FMF se réserve le droit de donner des suites à cette affaire. Nul doute que Cyrille Melchior ne laisse pas passer non plus ces accusations.