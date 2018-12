La Fédération tamoule vient en aide aux migrants sri-lankais

Le 21/12/2018 | Par RL - LG | Lu 1012

Ils ont posé le pied sur le sol de La Réunion vendredi 14 décembre vers 22H30. De vendredi soir à mercredi soir dernier, c'est l'Etat français qui les maintenait sous surveillance et c'est donc tout naturellement que leur hébergement dans deux hôtels dionysiens et dans les locaux de la PAF revenait à la charge de l'Etat.



Depuis ce jeudi 20 décembre, ce sont les associations qui prennent désormais le relais sur le plan financier. Hier soir, les 62 sri-lankais ont passé leur première nuit en dehors des chambres qui leur étaient réservées depuis une semaine par l'administration française.



La Fédération tamoule, qui s’est mobilisée dès le début de leur arrivée dans l'île, a payé la première nuitée (hier soir donc) depuis la notification de justice approuvant leur possibilité d'aller et venir librement sur le territoire réunionnais.



Les migrants ont néanmoins huit jours (depuis mercredi soir 22H15) pour effectuer leur démarche de demande d'asile. C'est cet acte accompli qui prolongera de facto leur possibilité de rester sur le sol français dans l'attente de la décision définitive de l'OFPRA. L'organisme d'Etat doit dire si oui ou non, et au cas par cas, ils peuvent prétendre à l'asile.