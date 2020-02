La France ne lâche pas les Îles Éparses mais augmente son aide financière à destination de la Grande île

Le 22/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 762

En déplacement pour une visite officielle de deux jours à Madagascar, le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a été interrogé sur la situation des Îles Éparses, source de crispations entre Paris et Antananarivo. Le locataire du Quai d’Orsay, qui a assuré que le sujet "mérite une discussion approfondie", n’a en revanche pas apporté de "réponse claire", relate le site Outremers360 Pour rappel, les présidents français et malgaches, Emmanuel Macron et Andry Rajoelina, avaient annoncé la mise en place d’une commission mixte sur les îles Éparses, dont la première réunion avait eu lieu en novembre 2019. "Il y a eu une première réunion au mois de novembre, il va y avoir maintenant une deuxième réunion, et le travail va se poursuivre en confiance, en amitié et en clarté", a déclaré Jean-Yves Le Drian, cité par Outremers360 Peu avant sa venue à La Réunion l’an dernier, Emmanuel Macron avait fait escale sur l’îlot de Grande Glorieuse, réaffirmant la souveraineté de la France sur les îles Éparses dans les eaux du canal du Mozambique (Grande Glorieuse, Europa, Bassas da India et Juan de Nova). Une déclaration qui était mal passée dans l’opinion publique malgache Si Jean-Yves Le Drian s’est montré quelque peu évasif sur les négociations en cours concernant les îles Éparses, il n’est pas arrivé les mains vides puisque Paris a débloqué une aide de 240 millions d’euros sur 4 ans, sous forme de dons et de prêts nous apprend le journal Le Monde, à destination de la Grande île pour soutenir le Plan émergence Madagascar. "Il est même possible d’imaginer que l’augmentation de l’aide française sera une contrepartie à une fin de non-recevoir de Paris sur ce dossier", écrit le journal.