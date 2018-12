La Gamelle Solidaire pour les oubliés du Père Noël

Le 24/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 272

Une cagnotte pour les chiens et les chats qui, pendant un mois, ne seront pas à la fête !Car ils seront encore nombreux cette année à arpenter le bitume, victimes collatérales des migrations estivales et de la folie "pétardière" qui s'empare de la population le 24 décembre à minuit.Pendant un mois, plus que d'habitude, ces égarés du bitume viendront errer aux abords de l'association l'ARCHE DE NOE dans l'espoir qu'une porte s'ouvre avant le choc fatal avec une voiture.Côté coeur, pas de problèmes, à l'association l'ARCHE DE NOE nous assumons mais côté finances, c'est une autre paire de manche.Vous pouvez faciliter notre quête quotidienne de dons en faveur de nos nombreux pensionnaires chiens et chats en cliquant sur le lien ci-après.Chacun participe du montant qu'il souhaiteTous les paiements sont sécurisésUn reçu fiscal vous est délivré sur simple demande par mail.MERCI A TOUS !Astrid PuissantDROIT DE CITE ARCHE DE NOE0692 36 28 09