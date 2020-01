"La Harpe de Pandor" trône fièrement dans la savane de Plateau Caillou

Le 15/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 279

Peut-être avez-vous aperçu une curieuse silhouette parmi la végétation en circulant du côté de l’échangeur de plateau caillou. Une forme géométrique, faite de fer et de pierre, qui trône majestueusement au sommet d’une colline dans la savane. "La Harpe de Pandor", est l’oeuvre d’un jeune étudiant des Beaux-Arts, qui veut ouvrir le dialogue entre l’homme et le cosmos.

À 19 ans, Jonathan Potana est fier de présenter le résultat de deux ans de travail artistique : une sculpture de 3 mètres de haut sur 1.70 mètres de large, faite de pierre, de fer, et de matériaux trouvés sur le lieu où elle est aujourd’hui installée.



"La Harpe de Pandor" trône désormais sur la savane de Plateau Caillou, où elle est visible depuis l’échangeur de Saint-Gilles sur la route des Tamarins.





"C’est une sculpture-paysage. Je me vois comme un usager de la nature, et non comme un exploiteur de celle-ci", nous confie l’étudiant en L2 aux Beaux-Arts."Mon travail est tourné vers le territoire, le paysage, notre nature et la nature humaine. En lien avec les problématiques écologiques et de productions actuelles, ma sculpture appelle à un regard, un dialogue entre l’homme et le cosmos."