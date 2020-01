La Haute-Marne revient aux 90 km/h: Statu quo pour les tronçons concernés dans l'île

Le 09/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 159

La Haute-Marne est le premier département en France à revenir ce jeudi aux 90 km/h sur ses routes départementales. Une mesure qui couvrira 476 km de routes d'ici la fin de la semaine. À La Réunion, où la limitation de vitesse de 80 km/h ne concernait qu'une faible portion de routes, ce retour aux 90 km/h n'est pas d'actualité.Depuis le 1er juillet 2018, certaines routes du réseau routier du département n'étaient pas concernées par ce passage aux 80 km/h, car leur configuration permet de procéder à des dépassements sécurisés . Elles sont de plus souvent situées près des habitations et étaient déjà limitées à une vitesse plus réduite.Seulement trois axes principaux étaient donc majoritairement concernés par ce passage aux 80 km/h: la route des Plaines, la route des Plages ou encore la route de Sainte-Rose.Interrogée, la Direction régionale des routes a indiqué qu'aucune réflexion n'était en cours quant à un retour aux 90 km/h sur ces tronçons. "La particularité de La Réunion est que de nombreuses routes - et notamment les axes prioritaires - sont constituées de 2x2 voies ou sont à chaussées séparées. Et certaines d'entre elles ont des profils de route de montagne sinueuse, ne permettant déjà pas de rouler à des vitesses excessives. Le linéaire concerné par le passage aux 80 km/h était donc très faible", tient-on à rappeler.Si une possible réévaluation à 90 km/h sur les axes concernés n'est pas d'actualité, tout porte à croire qu'à l'avenir, la vitesse serait même "abaissée" à 70 km/h. Mais uniquement sur quelques tronçons touristiques. "La logique sur ces routes touristiques et sinueuses serait de ne pas augmenter la vitesse", termine la DRR. Mais là encore, ce ne sont que des pistes envisagées.Tout dépendra également des projets de déplacements comme le Run Rail ou la création de pistes cyclables ou de voies piétonnes (notamment dans le secteur de Saint-Gilles), qui entraîneront une nécessaire révision de la vitesse autorisée dans les secteurs concernés.