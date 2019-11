La Marche contre l’islamophobie avance malgré la controverse

Le 10/11/2019

La manifestation a démarré à 13H (16H Réunion) de la Gare du Nord et doit arriver vers 16 heures Place de la Nation.

A l’appel du Collectif contre l’islamophobie en France, la marche contre l’islamophobie a débuté comme prévu ce dimanche 10 novembre à Paris. ​



Pros et anti-manifestation n'ont pas cessé de se positionner dans les médias et sur les réseaux sociaux afin de livrer les raisons de leur participation ou de leur refus d'y participer.



Le message de rassemblement mentionnait le fait de dénoncer les actes anti-musulmans et la "stigmatisation grandissante", mais a divisé la classe politique en raison de l'identité de certains signataires de l'appel et de passages du texte, notamment sur la mention de "lois liberticides".



Le bureau national du PS a décidé à l’unanimité de ne pas se joindre à cette manifestation. "Nous ne voulons pas nous associer à certains des initiateurs de l’appel. Nous ne nous reconnaissons pas dans ses mots d’ordre qui présentent les lois laïques en vigueur comme liberticides", avait ainsi écrit le parti dirigé par Olivier Faure.



Dans un communiqué diffusé vendredi, le Parti communiste a quant à lui appelé à manifester “partout en France” afin de s’opposer "massivement au racisme antimusulman, à l’antisémitisme, à toutes les manifestations de discrimination, à toutes les incitations à la haine religieuse."

Je dénonce la #MarcheContreLIslamophobie, une véritable imposture !

Elle est organisée par des islamistes qui veulent imposer l'islam politique (=la charia) en France, et soutenue par des personnalités motivées par un clientélisme électoral irresponsable.https://t.co/gsxMioN37y — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) November 10, 2019

Je veux que les jeunes, que les petits Français musulmans, ou dont les parents ou les grands parents ont cette religion, sachent que ce pays est le leur comme à tous les autres. Et nous devons tous en avoir grand soin : nous et eux aussi. #ConfPresseFi https://t.co/ztIVbBL1pi — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) November 10, 2019

"Contraignez les enfants à faire la prière dés 10 ans" l'imam Omarjee signataire de l'appel à la marche contre l'"islamophobie"



L'islamisme est le fil rouge de cette manifestation, ses participants sont complices du communautarisme et de l'islam politique #Le10AvecLesIslamistes pic.twitter.com/BkefRzcW1X — Eric Ciotti (@ECiotti) November 10, 2019