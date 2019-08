La Marche de La Mutualité, c’est dimanche !

Le 13/08/2019 | Par Zinfos974 | Lu 156

1999-2019 : 20 ans déjà que les réunionnais marchent pour leur santé. Un rendezvous incontournable de l’hiver austral, qui réunit chaque année plus de 3000 personnes. L’édition 2019 de La Marche de La Mutualité se tiendra ce dimanche 18 août dans la forêt de l’Etang–Salé avec de nouvelles animations pour les marmailles mais surtout une nouvelle thématique : la protection de notre capital vision.Comme chaque année, trois parcours seront proposés aux participants : un parcours Sportif (départ 9H30), un parcours pour les Personnes à Mobilité Réduite (départ 10H) et un parcours Familial (départ 10H30). Le parcours familial a bénéficié d’un petit lifting avec un tout nouveau tracé de 5 kilomètres, alors que le parcours sportif a été rallongé pour atteindre désormais les 15 kilomètres.De 8h à 15h, les participants pourront découvrir de nouvelles animations : des parcours d’activités physiques pour les enfants, de l’accro-branche, des legos ou encore la découverte des fruits et légumes lontan. On retrouvera également, comme les années précédentes, de La Zumba, des ateliers maquillage, des ateliers intergénérationnels, des structures gonflables pour les enfants, le village santé et ses ateliers de prévention, des stands de dépistage du diabète, de l’audition ou de la vue.Les inscriptions se font par internet. Une participation de 9 euros par adulte et 5 euros par enfant est demandée. Elle permet de couvrir une petite partie du kit participant qui comprend : un t-shirt, une casquette et un repas préparé par un traiteur. (Au choix : un repas chaud ou un repas végétarien froid). Inscription sur le site www.marchedelamutualite.re ou 0262.947.700Chaque année, en plus d’une activité physique régulière et d’une alimentation équilibrée, la Mutualité de La Réunion promeut, au coeur de La Marche, une thématique de prévention santé afin de sensibiliser les réunionnais aux bonnes pratiques. Cette année, c’est la protection des yeux face aux UV, un problème de santé publique souvent ignoré, qui sera au coeur de l’événement. En effet, la surexposition aux rayonnements ultraviolets (UV) est un facteur de risque majeur dans le développement des cancers de la peau et en particulier du mélanome cutané, « mais l'exposition aux UV du soleil peut également entraîner le vieillissement prématuré de l'oeil et causer diverses maladies » explique Théodore Hoarau Président de La Mutualité de La Réunion.On compte parmi elles :- l'opacification du cristallin (cataracte) à partir de 65 ans, une personne sur cinq est touchée par cette maladie. Selon l’OMS, 20% des cataractes sont dues à une surexposition aux UV.- Le pterygion est moins connu, il s’agit d’un petit épaississement au niveau du blanc de l'oeil, la plupart des patients ne s'en aperçoivent même pas. Dans les cas les plus sévères, le ptérygion peut entraîner une baisse d'acuité visuelle. Au maximum, le ptérygion peut dégénérer en cancer. La cause majeure du ptérygion est le soleil, en particulier les UV.- Selon l’OMS, les données scientifiques actuelles laissent à penser que différentes formes de cancer oculaires (mélanome) pourraient être associées à l'exposition solaire au cours de la vie.- Enfin, la surexposition aux rayons UV peut causer des blessures temporaires douloureuses aux yeux : la photokératite et la photoconjonctivite (coup de soleil oculaire).Sur place, un stand de prévention et de dépistage visuel permettra d’expliquer quels sont les bons comportements à adopter face aux risques solaires.“La Mutualité de La Réunion est née d’un besoin de lutter contre les injustices et l’indifférence. Les assurances, en général, s’occupent de leurs affaires. La Mutualité de La Réunion s’occupe des réunionnais en matière de PROTECTION (assurance) et de MIEUXÊTRE (services). La Mutualité de La Réunion s’occupe aussi des réunionnais à travers ses actions d’ENGAGEMENT (générosité). « La Marche » a lieu chaque année grâce aux 150 bénévoles qui la portent. Elle est le reflet de l’ENGAGEMENT de Muta et des valeurs qui font l’ADN de l’entreprise : solidarité, action de prévention, dans un esprit intergénérationnel. La Mutualité de La Réunion est une entreprise qui a un fonctionnement SOLIDAIRE et qui est GÉNÉREUSE dans sa finalité.”