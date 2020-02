La Montagne : Les logements de la discorde

Le 21/02/2020

Les riverains du chemin de Cotte à la Montagne s’opposent à la construction d'un nouvel immeuble dans leur rue. Ils estiment que la petite rue ne peut pas supporter une centaine de voitures supplémentaires.

"Le chemin n’est pas adapté pour accueillir une centaine de véhicules supplémentaires", précise d’entrée un habitant du chemin de Cotte à la Montagne. Depuis 2015 et le lancement de l’opération MOKAU, qui prévoit la construction de 51 logements collectifs, les riverains ne cessent de s’opposer à ce projet. Ils se sont donc montés en collectif afin d’empêcher ce qu’ils considèrent comme une erreur d’urbanisme.



"Déjà qu’on galère pour pouvoir entrer ou sortir du chemin, comment ça va être si une centaine de voitures viennent se rajouter, cela va devenir la guerre", ajoute une habitante. Et pour cause, le chemin de Cotte est une allée étroite où il est déjà difficile de passer à 2 voitures en même temps. La future résidence prévoit seulement 55 places de parking pour 51 logements. "On sait qu’à La Réunion, il y a 2 ou 3 voitures par famille, cela veut dire que les gens vont devoir se garer dans le chemin qui est déjà étroit, sans compter les visiteurs, il deviendra impossible de passer aux heures de pointe", s’inquiète-t-elle, "surtout que les habitants des immeubles plus bas viennent déjà garer leurs véhicules dans le chemin" précise un autre riverain.



Autre source d’inquiétude : la sécurité des enfants. Le chemin n’a pas de trottoirs et l’éclairage public ne fonctionne pas. Pour les riverains, le plus important est que des travaux soient effectué pour élargir la rue ou que le parking soit agrandi.



Ce fut donc la surprise pour les riverains de voir le panneau permis de construire réapparaître et les travaux débuter lundi dernier. Le collectif a donc relancé ses démarches auprès de la mairie, mais tous les courriers sont restées lettres mortes. Les habitants sont décidés à ne pas baisser les bras.