La Police nationale de La Réunion recrute ses cadets de la République

Le 02/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 169

La direction territoriale au recrutement et à la formation de la Police nationale (DTRFPN) organise un recrutement de cadets de la République (option Police nationale) au titre de l’année 2020-2021 dans le département de La Réunion.Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :- Être de nationalité française- Être âgé de 18 ans au moins à la date du début de la formation (le 1er septembre 2020) et de 30 ans au plus à la date de dépôt du dossier de candidature- Avoir un casier judiciaire vierge- Être en bonne condition physique- Avoir une bonne acuité visuelle- Aucune condition de diplôme n’est exigée. Toutefois, le dispositif de formation des cadets de la République est ouvert en priorité aux jeunes de niveau V (CAP, BEP)Le retrait des dossiers d’inscription se fera du 6 janvier 2020 au 31 mars 2020 dans les conditions suivantes:- En ligne sur www.lapolicenationalerecrute.fr ou devenirpolicier.fr (dossier à imprimer ou inscription directe en ligne)ou par dépôt des dossiers d’inscription avant le 31 mars 2020. Le dépôt des dossiers imprimés se fera exclusivement à la DTRFPN Réunion-Mayotte :- Soit directement, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 50 Quai Ouest à Saint-Denis- Par voie postale avant le 31 mars 2020 (cachet de la poste faisant foi).Les épreuves écrites de pré-sélection se dérouleront à La Réunion au mois d’avril 2020. Les épreuves sportives et l’entretien avec le jury seront programmés durant le mois de mai 2020. L’incorporation sera subordonnée à une visite médicale d’aptitude préalable et à une enquête de moralité.Les lauréats suivront une formation de 12 mois à La Réunion durant laquelle, ils recevront l’enseignement spécifique aux adjoints de sécurité de la Police nationale et seront préparés au concours de gardien de la paix. A l’issue de la formation, les cadets de la République seront affectés en qualité d’adjoints de sécurité à la direction départementale de la sécurité publique ou la direction départementale de la police aux frontières à La Réunion.