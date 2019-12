La Possession: Des Gilets jaunes déploient deux banderoles sur les retraites

Le 19/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 403

Des Gilets jaunes ont déployé ce matin vers 7h30 deux banderoles sur un pont enjambant la 4 voies au niveau de La Possession.



On peut y lire : "La retraite avant la mort" et "Réveil a zot pou out retraite".