La Possession: Fermeture des infrastructures sportives cloisonnées, sites culturels et d’accueil

Le 16/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 110

La commune de la Possession fait le point sur les services fermés au public. Le communiqué :

Dans le cadre de l’épidémie du Coronavirus, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures afin de limiter la propagation du virus sur le territoire.



Sur annonce gouvernementale, tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie seront fermés à partir de demain et jusqu'à nouvel ordre, sont concernés :



Les infrastructures sportives cloisonnées de la ville :

- Piscine

- Gymnase

- Terrains de tennis

- Terrains d’athlétisme



Fermeture des sites culturels :

- Médiathèque

- Centre-socio culturel Nelson Mandela

- Centre social

- Maisons de quartier



Fermeture des accueils publics physiques :

- CCAS

- Pole Insertion

- Guichet Parents

- Urbanisme

- Habitat

- Caisse des écoles

- Maison des Associations

- Mairie centrale et mairies annexes



La réception du public se fait sur rendez-vous en fonction de l’urgence de la situation au 0262 22 20 02, et pour le CCAS au 0262 71 10 90.



Merci de votre compréhension.