La Possession : "Fondkèr" de Vanessa Miranville qui en profite pour mettre les points sur les i

Le 12/03/2020 | Par Pierrot Dupuy

A la veille du premier tour des élections municipales, Vanessa Miranville publie un "fondkèr" dans lequel elle livre le fond de sa pensée et en profite pour régler quelques comptes en renvoyant certains de ses adversaires dans leurs cordes...

Nous le publions ci-dessous.

Selon mes valeurs d’honnêteté et de transparence, et après 6 ans de mandat de maire de la commune de la Possession, en tant que seule femme maire et plus jeune maire, je vais vous livrer mon "fondkèr" car je n’ai pas peur de dire la vérité : il apparaît aujourd’hui clairement que mon action politique, basée sur l’éthique et la moralité, dérange beaucoup, et beaucoup de monde.En effet, l’équité, la justice et la transparence ne sont pas au goût de tous!Bien évidemment, je dérange mes opposants politiques, ceux qui avant moi ont profité d’un système corrompu qu’ils avaient mis en place, basé sur la peur ou sur les privilèges octroyés à une petite minorité de fidèles, Mais aussi ceux qui aimerais remettre en place un tel système à leur avantage.Finis les voyages à Madagascar pour officiellement aider nos voisins dans la détresse, et pour en fait se payer des langoustes et des massages aux frais de la princesse... car il n’y a jamais eu de riche princesse pour payer ces excès, mais au contraire un gros trou béant d’un total de 40 millions d’euros de passif laissé par l’irresponsabilité de nos prédécesseurs!J’ai aussi appris au cours de ce mandat que je dérange également certains représentants syndicaux et une minorité d’agents de la commune, qui n’ont pas accepté même au bout de 6 ans la fin de leurs privilèges : emplois fictifs, heures supplémentaires et astreintes fictives, avancement de carrière à la tête du client, usage personnel de véhicules de la commune pour aller jusqu’à Cilaos ou de matériaux du centre technique pour se construire une maison, cadeaux non justifiés du comité d’œuvres sociales pour 80 000 euros … J’ai pu constater que tout cela n’était pas que des rumeurs, mais bien une réalité dans les mandats passés, que nous avons évidemment fait cesser.Enfin, je découvre depuis plusieurs mois que je dérange également une autre catégorie de personnes qui se sont enrichies sur le dos des Possessionnais : des promoteurs peu scrupuleux qui avaient réussi à trouver des arrangements avec l’ancienne équipe, et qui n’acceptent pas les règles strictes et claires que mon équipe et moi-même, et notamment mon adjointe à l’aménagement, posons depuis six ans pour défendre les intérêts de la ville bec et ongles.Alors, selon le principe "l’ennemi de mon ennemi devient mon ami", ces opposants politiques, ces syndicalistes ou ces promoteurs opposés à la transparence mise en place dans cette commune depuis 6 ans, n’ont plus d’autres recours que de s’allier pour tenter de nous faire passer pour ce qu’ils sont, des gens malhonnêtes qui s’enrichissent sur le dos des citoyens. Ou alors, il tente de me faire passer pour une dictatrice, sans cœur et sans humanité, car ils n’ont comme seule arme que l’attaque personnelle, à défaut d’avoir la capacité à s’élever au niveau d’un vrai débat politique.C’est le seul moyen qu’ils ont trouvé pour tenter de semer le doute dans l’esprit des citoyens à quelques jours d’élections dont ils espèrent qu’elle le redonneront tous leurs privilèges, pour mieux reprendre tous leurs abus et leurs copinages qu’ils regrettent tant... En tous cas, ils sont en train d’apprendre que ce n’est pas parce qu’on crie très fort et très violemment qu’on obtient ce que l’on veut si ce que l’on veut est illégitime!Mais ce dont toutes ces personnes n’ont pas pris conscience, c’est que "Na encore d’moun vilain, mais n’a plus d’moun couillon" : les citoyens, les électeurs ne sont plus dupes de tous ces gens qui « ramassent menteur », qui promettent des choses irréalisables, comme la gratuité de services publics qui de toute manière devront alors être financés par une hausse des impôts...Je suis donc sereine, car je fais confiance à l’intelligence des Possessionnais ou au travail de la justice, pour montrer à toutes ces personnes que le temps des privilèges et des injustices est bel et bien révolu. Comme la rivière qui coule n’a qu’un seul sens, La Possession a décidé d’aller de l’avant, pour devenir une ville durable gérée de manière transparente par des élus honnêtes, et rien ne pourra arrêter ce mouvement vers l’avenir et vers l’intérêt général, vers une ville dynamique et de bien-être pour tous".Vanessa MIRANVILLEPrésidente du Mouvement CREACitoyen de la Réunion En Action