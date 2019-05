La Possession: La commune octroie une heure de "mieux-être" à ses agents

Le 16/05/2019 | Par NP | Lu 391

Dans le cadre de son conseil municipal, qui s'est tenu hier et pour répondre plus efficacement aux besoins d’amélioration du service public "et au budget restreint dont les collectivités doivent faire preuve", la commune de La Possession s'est engagée dans une démarche de "mécénat". Ceci a pour but d’impliquer les particuliers et les acteurs économiques dans les projets du territoire.



Pour la majorité municipale, c'est une manière "de rendre effectif à tout niveau les principes de transparence et de participation active du tissu économique et associatif sans contrepartie directe autre que l’image de marque de l’entreprise".



Au cours de cette séance, la commune dirigée par Vanessa Miranville a également décidé d'octroyer "une heure de mieux-être" à ses agents. La ville devient ainsi la première de l'île à mettre en œuvre cette mesure, pensée pour réduire le stress des salariés, mais aussi l’absentéisme, "afin d'augmenter l’efficacité du service public". "Aussi, il est octroyé 1 heure en moyenne par semaine aux agents afin de leur permettre de pratiquer une activité favorisant leur bien-être, leur santé et leur épanouissement personnel", ajoute la commune.



La ville de La Possession a également manifesté son soutien au projet d’économie circulaire "FOURMIZE" en lien étroit avec les bailleurs sociaux. Trois sites ont été pré-identifiés pour l’implantation de structures, baptisées "fourmizières". Ces points permettront de mobiliser et de mettre en œuvre des récompenses par un système de points pour les citoyens ramenant leurs emballages recyclables (canettes, bouteilles plastiques…). "Une manière ludique d’impliquer les citoyens à cet acte important du quotidien", explique la municipalité.



Afin de combattre les perturbateurs endocriniens présents partout dans notre quotidien : alimentation, produits d’hygiène et cosmétiques, air, eau, textiles, couches, peintures, matériel, plastiques, jeux, ustensiles de cuisine…, la ville -via son CCAS- s'est engagée à adhérer à la charte d’engagement "Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens".



"La santé c’est aussi l’affaire de tous, c’est la raison pour laquelle nous avons réaffirmé notre volonté de valoriser toute action visant à réduire et à éliminer ces perturbateurs et premièrement dans notre gestion quotidienne : produits d’entretien écologiques dans les crèches et écoles notamment, entretien des espaces verts sans phytosanitaires, valorisation de l’alimentation bio dans les cantines et crèches", a déclaré Vanessa Miranville.