La Possession : La première réaction de Vanessa Miranville

Le 15/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 741

À La Possession, la maire sortante est très bien placée pour le second tour avec 45,25% obtenus au premier tour. Vanessa Miranville affrontera sans surprise le conseiller d'opposition Philippe Robert (fils de l'ancien maire Roland Robert), qui a recueilli 29,06% des voix.

Plus tard dans la soirée, la présidente du Mouvement Citoyens de la Réunion En Action, Vanessa Miranville, a adressé ce communiqué :

"Merci aux Possessionnais, la dynamique est lancée !



Nous tenions avant toute chose à remercier les électeurs de la Possession qui aujourd’hui, malgré les conditions sanitaires délicates, nous ont renouvelé leur confiance comme il y a 6 ans, pour le changement et le renouveau sur notre belle commune.



Nous sommes certains que les électeurs se mobiliseront pour le second tour dans la mesure où toutes les précautions seront prises, comme lors de ce premier tour, afin d’assurer leur sécurité sanitaire. « Seule contre tous », et en mettant à distance respectable nos adversaires, le score que je réalise est une véritable performance.



L’écart de près de 16% avec le candidat suivant est la preuve que la dynamique est de notre côté, que les Possessionnais ont mesuré tout le travail responsable accompli et que nos projets sont ceux qu’ils souhaitent voir aboutir.



Pour le second tour, nous sommes certains de faire un meilleur score qu’au premier mandat, ce qui confirmera le virage historique voulu par les Possessionnais il y a 6 ans.



Le livre du changement a été ouvert en 2014, un nouveau chapitre est prêt à être écrit dès dimanche prochain, pour concrétiser ensemble tous les projets voulus par les Possessionnais !"