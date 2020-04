La Possession: Le centre ambulatoire dédié COVID-19 a ouvert ses portes

Le 15/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 128

Le gymnase Daniel Narcisse de La Possession accueille depuis hier un centre ambulatoire dédié aux contrôles médicaux et aux dépistages des patients présentant des symptômes du coronavirus. Voici le communiqué de la commune:

Suite à la sollicitation d'un collectif de soignants, la Ville de la Possession a décidé d'accompagner le corps médical dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. C'est ainsi que les portes du Centre Ambulatoire Dédié situé au gymnase Daniel Narcisse a ouvert ses portes hier.



Doté des équipements nécessaires afin de pouvoir procéder à des contrôles médicaux et dépistages, les premiers patients présentant des symptômes compatibles au virus ont été reçus depuis ce mardi 14 avril.



Le corps médical a tout organisé pour garantir l'accueil des patients, les après-midis pour l'instant, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité; un secrétariat, 4 box ont été installés permettant au personnel médical d'effectuer leurs diagnostics, les auscultations pulmonaires, prélèvements sanguins et prélèvement nasopharyngé si nécessaires. Un 5ème box a notamment été installé, à l'écart, pour permettre la gestion des cas d'urgence et le placement sous oxygène du patient en attente du SAMU pour transfert à l'hôpital.



"Ayant travaillé sur l'élaboration et la mise en place du centre depuis trois semaines, le corps médical que je tenais à remercier, est rassuré par l'aboutissement de ce dispositif qui permet une prise en charge rapide et sécurisée pour les patients présentant des symptômes de type Covid. C'est aussi un moyen de rassurer tous les autres patients devant se rendre dans les cabinets médicaux pour d'autres pathologies car cela permet réellement de diminuer le risque qu'ils soient exposés au virus. Nous évitons ainsi la propagation du virus. Je remercier également les services de La Ville qui ont été très réactifs pour collaborer à la mise en place de ce Centre" a déclaré Vanessa Miranville.



Le couvre-feu maintenu à La Possession



Ayant démontré des résultats probants durant ces deux dernières semaines, le couvre-feu instauré à la Possession est reconduit. "L'épidémie est encore bien présente sur notre île, nous ne devons pas relâcher notre vigilance pour que le déconfinement se passe au mieux dans 4 semaines" a déclaré Vanessa Miranville.