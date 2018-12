La Possession: Les orientations budgétaires et ambitions de la Ville pour 2019

Le 21/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 122

Les orientations budgétaires et ambitions de la Ville de la Possession ont été présentées ce mardi 18 décembre en Conseil Municipal.



Un Conseil Municipal placé sous le signe de la maîtrise budgétaire et de la concrétisation des projets.



La situation économique et financière de la collectivité, mais aussi ses engagements pluriannuels, la gestion de la dette, ainsi que la structure et l'évolution des effectifs communaux ont été présentés.



Dans le cadre de ce premier épisode budgétaire, la Ville a dressé les contours de ses perspectives en termes de fonctionnement et d'investissement pour le budget 2019. Au-delà d'un contexte national toujours marqué par la réduction de moyens accordés aux Collectivités locales, de réels efforts ont été accomplis et maitrisés dans plusieurs domaines budgétaires.



"Nous avons pour finalité de concrétiser les projets que nous ont demandé les citoyens, à ce titre, tout en restant conscients des enjeux budgétaires, nous avons présentés de réelles ambitions afin que chaque Citoyens puisse s'épanouir dans sa ville ", a déclaré Vanessa Miranville.



Et afin de faciliter le quotidien de tout à chacun, ainsi que l'offre scolaire, le Conseil Municipal a notamment acté de l'acquisition par la ville d'un terrain nécessaire à l'édification du 1er groupe scolaire de la ZAC Cœur de ville d'une superficie de 3 299m² pour un montant de 857 740 euros. Et ce pour le plus grand bonheur des Possessionnais et des 1000 nouveaux habitants que compte la Ville la Possession chaque année.



Toujours au titre du Cœur de Ville, une convention de co-financement de la phase de préfiguration des études smart city, nécessaire à la concrétisation du projet sur les plans juridiques, réglementaires, économiques, technologiques et des besoins du territoire, a été également approuvée. Permettant ainsi à la Ville de continuer à avancer en attendant la création de l'association qui gouvernera la Smartcity.



Il a notamment été abordé l'approbation d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le TCO concernant la réalisation d'un tronçon de la voie verte du projet d'itinéraire privilégié sur le secteur de la ZAC Cœur de Ville. Cette dernière permettant d'établir la nature des travaux, la participation à la réalisation de ces travaux du TCO à hauteur de 150 000€ ainsi que les modalités de financement du TCO.



Le compte rendu d'activité de la ZAC RHI Ravine a été par ailleurs approuvé : l'enjeu des années 2018 et 2019 s'articulant autour de la finalisation de travaux, des dernières ventes et de l'engagement des démarches de clôture administrative et financière de l'opération.



"La Ville de la Possession est en train de franchir un palier en terme d'attractivité et de réalisation de projets, et c'est avec les citoyens que nous souhaitons continuer à le faire. Ce rapport d'orientations budgétaires nous ne l'avons établi avec l'ensemble des citoyens, qui à travers un sondage mis en place par la Ville détiennent encore jusqu'au 23 décembre pour continuer à nous faire remonter ce qu'ils souhaitent pour leur Ville", a évoqué Vanessa Miranville.