La Possession: Maintien du marché forain ce samedi 4 avril

Le 02/04/2020 | Par NP | Lu 115

Afin de permettre à la population de s'approvisionner en fruits et légumes, la ville a obtenu une dérogation préfectorale pour assurer son marché forain.



Le Préfet ayant validé la dérogation demandée par la ville, le marché forain aura lieu samedi matin, de manière adaptée à la situation pour préserver la sécurité et la santé des habitants.



Afin de maintenir la sécurité des habitants durant le marché, un seul point d'entrée/sortie à l'angle de l'ancien service urbanisme (côté Sud) sera mis en place avec contrôle pour respecter la limite de 90 personnes (forains et clients) à la fois sur le marché.



Nous demandons aux administrés de respecter tous les gestes barrières et notamment de faire la queue sur le trottoir en respectant les bandes au sol et de respecter les gestes barrière.



Enfin, il est recommandé d'éviter l'heure d'affluence 8h-10h.