La Possession: Sans états d'âmes, l'escroc vend par trois fois un terrain appartenant à la commune

Le 06/07/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 937

Olivier s'est présenté libre devant le tribunal ce vendredi après son placement sous contrôle judiciaire car il avait demandé un délai pour préparer sa défense. L'histoire pourrait faire sourire si il n'y avait pas autant de préjudices pour les victimes. C"est avec beaucoup d'aplomb, qu'il a vendu par trois fois, un terrain appartenant à la commune de La Possession.



Chaque fois, ce sont des acomptes de plusieurs milliers d'euros qui sont encaissés. Une fois 8 750 euros, une autre fois 9 600 euros et enfin 33 500 euros. Une plainte est déposée pour escroquerie par les trois familles abusées.



C'est en contactant le cadastre que les victimes apprennent qu'elles se sont faites arnaquées. La réponse est toujours la même: "le terrain n'appartient pas à ce monsieur, il n'est pas à vendre". Pour sa défense, Olivier a expliqué qu'il avait fait une offre d'achat à la commune et qu'il pensait que tout était bon, ce qu'avait toujours réfuté la mairie. "J'ai mis la charrue avant les boeufs" a-t-il reconnu. Avec trois mentions à son casier, il avait déjà écopé de 2 ans de prison pour des faits de banqueroute volontaires, en plus de l'interdiction d'exercer toute activité de commercial.



La procureure, qui a rappelé que le prévenu avait mis à partie la période du renvoi pour commencer à rembourser les victimes, a requis 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis, une interdiction de gérer définitive, 15 000€ d'amende et l'obligation d'indemniser les victimes. Selon la défense, "il a déjà remboursé 33 000 euros sur les 51 000 euros qu'il devait, si c'était un vrai escroc, vous auriez eu zéro euro ! Sa famille va vendre deux terrains pour tout payer, il s'engage à tout rendre avant la fin du mois d'aout". "Dire qu'il ne fait pas les choses à moitié, c'est un euphémisme" conclut-elle.



Finalement, Olivier sera condamné à deux ans de prison dont un avec sursis, à 10 000 euros d'amende. Il devra également rembourser intégralement l'ensemble des sommes soutirées aux familles, à leur grand soulagement.