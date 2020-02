La Possession : Simone Casas rejoint Stéphane Randrianarivelo

La Culture est source de plaisir, elle participe à la cohésion sociale.



La Culture renforce la fierté de notre Histoire et celle de notre Patrimoine.



Après 6 ans en tant qu’élue à la culture, je suis fière du travail accompli avec mes administratifs. En effet, face à l’absence d’une véritable politique culturelle à La Possession, nous avons su élaborer une stratégie, la mettre en œuvre et cela malgré de maigres moyens. Nous avions une ambition, celle de porter un projet de culture de proximité jusqu’au coeur même des quartiers. Mon expérience et mes convictions m’ont permis de convaincre des financeurs afin d’alléger le reste à charge de la collectivité.



Ainsi de nombreux projets ont pu voir le jour avec une forte adhésion des possessionnais.



Avec ce bilan plus que positif tout laissait à penser que nous allions désormais nous appuyer sur cette réussite et travailler dans la continuité. Mais bien au contraire tout a basculé !



Mme Miranville met encore une fois l’intérêt des possessionnais de coté en remplaçant une équipe compétente qui a tout bâtit, une équipe qui a su tisser des liens extraordinaires entre les administratifs, les associations et le monde culturel de La Possession.

C’est la culture qui est sacrifiée !



J’entends l’inquiétude grandissante du monde culturel. Je demeure une personne qui tient ses engagements. Le projet que je défends ne peut s’arrêter aussi brusquement sans raison valable. Aussi je décide de rejoindre Stéphane Randrianarivelo qui partage ma vision : défendre et développer la culture de proximité. Je sais pouvoir compter sur lui pour mobiliser les moyens nécessaires, avec l’appui des autres collectivités et de l’Etat, pour nous permettre d’amplifier notre politique culturelle, au bénéfice de l’ensemble des habitants de La Possession.



Simone Casas

Adjointe à la Culture