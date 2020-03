La Possession autorise temporairement l’utilisation de la piste de la Rivière des Galets

Le 18/03/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 255

Afin de permettre le ravitaillement pour les habitants de Mafate et la sortie des touristes coincés dans le Cirque, la commune de La Possession ouvre provisoirement la piste de la Rivière des Galets.

La mairie de la Possession a publié un arrêté dérogatoire autorisant temporairement l’utilisation de la piste de la Rivière des Galets aux tamiseurs et aux habitants de Mafate. Cette décision a pour but d’assurer la sécurité et la santé des Mafatais.



Cela permettra également aux touristes de pouvoir sortir du cirque. Les habitants pourront ainsi faire les courses de première nécessité.