La Possession interdit la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique

1. denis le 21/01/2019 14:09



ce n'est pas tout de sortir un arrêté mais faut qu'il soit respecté, contrôlé.et ce n'est pas seulement les verres cassés et autre.Ces gens pissent partout et sa sent mauvais. La mairie devrait obliger à tous les tenanciers de bar d'avoir des toilettes pour leur clients